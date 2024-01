Confira a programação dos jogos de verão em Presidente Kennedy

O verão está pegando fogo, e para começar o ano de 2024 com o pé direito, a prefeitura de Presidente Kennedy soltou a programação de jogos, que vão ocorrer por todo mês de janeiro.

Para participar dos jogos, basta ir até o local onde ocorrerá o evento, e fazer a inscrição na hora. Todos os jogos serão abertos ao público, ou seja, entrada totalmente gratuita!

O primeiro jogo será Futevôlei Masculino, dia 7 de janeiro, às 7h. O último evento, será a Corrida Rústica, no dia 28 de janeiro, todos realizados na Arena Dário Pacheco.

