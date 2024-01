Corinthians desiste de negociação com o Fla por Matheus França

O Corinthians amargou nesta terça-feira (23) a segunda decepção em contratações dadas como certa ao oficializar que desistiu de negociar com o Flamengo pelo lateral-direito Matheus França. O jogador até já treinava no CT Joaquim Grava, mas os paulistas não aceitaram exigências dos cariocas.

Aliás, no sábado, o Corinthians já havia sido pego de surpresa com a ida do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol do Catar. O defensor trabalhou toda a pré-temporada na equipe titular e o presidente Augusto Melo havia anunciado sua compra, junto ao Benfica, mesmo sem o acordo assinado.

Agora, o técnico Mano Menezes perde outro jogador com o qual já imaginava contar diante do Ituano,nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Contudo, sem reserva para o titular Fagner, o treinador imaginava ter Matheus França para rodar o elenco e não desgastar o experiente ala.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas do Flamengo pelo empréstimo do lateral-direito Matheus França. O Corinthians não aceitou três exigências do Flamengo pelo acordo: nenhuma taxa de vitrine (o Corinthians propôs 20%), valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e cláusula de retorno imediato”, informou o Corinthians.

“Nesta terça-feira, o Flamengo solicitou a assinatura do contrato sem os pontos acima ajustados ou o retorno imediato do jogador. Como não houve acerto entre as equipes pelo empréstimo, Matheus França deixou as dependências do CT Dr. Joaquim Grava”.

Foi a terceira tentativa frustrada dos paulistas em trazer um jogador do Flamengo neste início de temporada. Além do lateral, o Corinthians flertou com o atacante Gabigol e tentou trocar Fausto Vera por Thiago Maia.

Estadao Conteudo