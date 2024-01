Diagnóstico de Crohn não é uma sentença; conheça a doença

Através do angustia vivida pelo jornalista Evaristo Costa, que passou seis dias internado no Reino Unido, o mundo pode tomar conhecimento a respeito da Doença de Crohn. Trata-se de uma doença autoimune crônica, inflamatória e incurável, que afeta o sistema digestivo em especial a parte inferior do intestino delgado (íleo) e o central do intestino grosso (cólon).

De acordo com o médico gastroenterologista e endoscopista da Unimed Sul Capixaba, Newton Carlos Garcia, as pessoas diagnosticadas com a doença, tem condições de ter uma vida normal, se aderirem ao tratamento correto e adequado.

Desta maneira, o tratamento medicamentoso tem uma boa resposta para controlar os sintomas, reduzir a inflamação e melhorar a qualidade de vida. “Manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta balanceada e evitar o cigarro, pode ser benéfico”, aconselha.

Em casos mais graves ou refratários, pode ser necessário cirurgia para remover áreas danificadas do intestino.

Tem cura?

O especialista explica ainda que é uma doença que não possui ainda uma prevenção ou uma causa exata. O que se sabe é que os primeiros sintomas, em geral, incluem diarreia crônica, que ultrapassa 30 dias ou intermitente, ou seja, vários episódios de diarreia no mesmo ano, dor abdominal crônica e intermitente, sangramento nas fezes, perda de peso e fadiga. E, no caso das crianças, atraso no crescimento.

“ Devido aos sintomas, ela pode ser confundida com outras condições que causam sintomas gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável (SII), retocolite ulcerativa e infecções intestinais”, observa o médico.

Como saber se tenho a doença?

Para se chegar ao diagnóstico da Doença de Crohn, geralmente é necessário a combinação de exames clínico e de imagem como a colonoscopia e tomografia computadorizada, com protocolo especifico para a área do sistema digestivo e de análises clínicas incluindo exames de fezes completo.

Posso viver com bem com Crohn?

Aliás, a doença é sistêmica, pode manifestar além de intestino e provocar dores nas articulações em diversas partes do corpo. Por isso é muito importante estar atento ao tratamento acompanhamento e tratamento indicado.

A boa qualidade de vida antes de tudo depende do comprometimento do paciente.

“ É uma condição que exige um acompanhamento médico contínuo e constante uso de medicação. Adotar um estilo de vida saudável, incluindo dieta e gestão do estresse, também pode ser útil para melhorar a qualidade de vida desses pacientes”, alerta.