Elon Musk anuncia 1° implante de chip cerebral da Neuralink em ser humano

Elon Musk anunciou nesta segunda-feira (29), que a Neuralink, sua startup de chips cerebrais, foi bem sucedida em realizar o primeiro implante de seu chip cerebral em um ser humano. O dispositivo permitirá que pessoas com paralisia controlem aparelhos com pensamentos.

O anúncio foi feito por meio de postagem no X (antigo Twitter).

Musk informou que o paciente passou pelo procedimento no domingo e tem se recuperado bem, e que os resultados iniciais mostram “detecção promissora de picos de neurônios”.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.