Empresa abre processo seletivo com 200 vagas em Cachoeiro; veja como participar

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. O Grupo Premobras, emprega do ramo de pré-fabricados, abriu um novo processo seletivo para contratação de novos colaboradores. De acordo com o edital, estão sendo oferecidas 200 vagas, sendo 141 para contratação imediata e outras 59 para cadastro de reserva.

As novas contratações são necessárias para a ampliação do novo complexo industrial, em Cachoeiro de Itapemirim. Há oportunidades para almoxarife, soldador, carpinteiro, marceneiro, supervisor, pintor, inspetor de qualidade, operador de máquina, operador de empilhadeira, entre outros. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.412,00 e R$ 3.616,79.

Os interessados em uma das vagas devem se inscrever diretamente no site da empresa, por meio do link www.premobras.com.br/vagas.

Confira o edital completo clicando AQUI.

A aplicação da prova será no próximo dia 3 de fevereiro, no SEST/SENAT, localizado na rua Irmã Giovanna Menechini, bairro Marbrasa, a partir das 7h30. O candidato deverá se apresentar portando um documento pessoal com foto.