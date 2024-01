Estrela do Norte anuncia saída do técnico Ney Barreto nesta terça (30)

Estrela do Norte anunciou por meio de seu Instagram, a saída do técnico Ney Barreto do comando da equipe. Ney ficou pouco mais de três meses no comando do clube, em sua segunda passagem pelo Alvinegro do Sumaré.

O anúncio de sua saída, se deu após resultados ruins em amistosos na pré-temporada, e principalmente no Campeonato Capixaba. Até o momento, a equipe ocupa a 8ª colocação no campeonato mais importante do Espírito Santo.

Todavia, Estrela teve três jogos neste Capixabão, um empate e duas derrotas. As duas derrotas foram para Vitória e Real Noroeste, fora de casa. Já o empate, foi contra a equipe do Nova Venécia, no Sumaré, o jogo terminou em 0 a 0.

Antes do início do Capixabão, o Estrela do Norte jogou dois amistosos, contra Porto Vitória e Itabirito-MG, com intuito de preparação para temporada que estava por vir. Aliás, o alvinegro perdeu os dois jogos, com o placar de 1 a 0 para o adversário, em ambos.

No total, foram cinco jogos com Ney a frente do Estrela, sendo quatro derrotas e uma vitória. Um aproveitamento muito abaixo do que se era esperado do treinador.

Na publicação da saída do técnico Ney Barreto, um torcedor cobrou a saída do diretor de futebol do clube, o perfil oficial do Estrela do Norte respondeu: “o treinador que pediu o desligamento”.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes