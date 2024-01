Flamengo busca empate com o Nova Iguaçu em João Pessoa pelo Carioca

Mais uma vez atuando com um time sub-20, o Flamengo perdeu os primeiros pontos no Campeonato Carioca, neste domingo (21), ao empatar com o Nova Iguaçu por 1 a 1, em confronto disputado no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Os dois times têm quatro pontos após duas rodadas do primeiro turno, a Taça Guanabara, ficando a dois pontos do líder Botafogo.

Por decisão da diretoria, o time principal do Flamengo segue fazendo sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde, nesta tarde, venceu por 2 a 0 o Philadelphia Union pelo torneio amistoso FC Series, com gols de Pedro, de pênalti, e de Everton Cebolinha.

Um pouco mais tarde, na Paraíba, os garotos tentavam segurar o impetuoso Nova Iguaçu, que saiu na frente com um golaço do atacante Carlinhos, aos 34 minutos. Gabriel Noga tentou cortar uma bola na defesa e a bola bateu no peito de Carlinhos, que desceu em velocidade até a grande área para tocar, com categoria, por cobertura.

Apoiado pela torcida, o Flamengo foi melhor no segundo tempo. Mas o empate saiu somente aos 25 minutos, quando Thiaguinho fez um golaço. Após receber de Lorran, ele driblou dois adversários e chutou com efeito no alto. A festa dele não foi completa porque acabou expulso aos 44 minutos, quando recebeu o segundo cartão amarelo.

Na terceira rodada, ainda com seus jovens jogadores, o Flamengo vai pegar a Portuguesa-RJ, no sábado, às 18h10, na Arena das Dunas, em Natal (RN). O Nova Iguaçu enfrenta o Bangu, na quarta-feira, às 16h, em Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA:

NOVA IGUAÇU 1 X 1 FLAMENGO

FLAMENGO – Matheus Cunha; Santiago, Noga, Diegão e José Welinton; Evertton Araújo, Ryan Lucas e Lorran; Petterson (Lucyan), Thiaguinho e Werton (Pedro Estevam). Técnico: Mário Jorge.

NOVA IGUAÇU – Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Sidney) e Ítalo Silva; Ronald (Igor Guilherme), Albert, João Victor (Xandinho) e Yago; Carlinhos (Emerson Carioca) e Bill (Lucas Campos). Técnico: Carlos Vítor.

GOLS – Carlinhos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Thiaguinho, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ronald, Yago e Xandinho (Nova Iguaçu); Evertton Araújo e Thiaguinho (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO – Thiaguinho (Flamengo).

ÁRBITRO – Jodis Nascimento de Souza.

RENDA – R$ 1.528.000,00.

PÚBLICO – 16.428 torcedores.

LOCAL – Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

Estadao Conteudo