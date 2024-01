Flamengo comemora renovação com Bruno Henrique: ‘O Rei dos Clássicos permanece!’

O Flamengo anunciou a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique até 31 de dezembro de 2026. “O Rei dos Clássicos permanece!”, festejou o clube por meio das suas redes sociais.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo no início de 2019 vindo do Santos e participou, com bastante destaque, das campanhas vitoriosas da Libertadores (2019 e 2022), Brasileiro (2019 e 2020) e Copa do Brasil (2022).

O atacante de 33 anos tem 210 partidas, 78 gols e 46 assistências pelo clube carioca. Em 2022, sofreu uma grave lesão e pouco jogou. Voltou muito bem no ano passado, o que motivou a renovação de contrato.

Um ano mais velho do que Bruno Henrique, o meia Everton Ribeiro deixou o Flamengo após não acertar uma ampliação de vínculo depois do fim de seu acordo e foi para o Bahia. Com Arrascaeta e Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro formaram o “quarteto mágico” no time dirigido pelo português Jorge Jesus que encantou a torcida em 2019.

“Que venham mais conquistas e grandes momentos com o manto sagrado”, desejou o Flamengo ao seu atacante, que provocou o interesse do rival Palmeiras na temporada 2023.

Estadao Conteudo