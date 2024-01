VÍDEOS: Forte temporal causa transtornos em Mimoso do Sul

Um forte temporal atingiu o município de Mimoso do Sul na tarde deste domingo (14) e provocou enxurrada, alagamentos e diversos transtornos aos moradores. De acordo com o diretor da Defesa Civil, Leonardo Ferreira da Silva, a chuva começou ao meio dia e durou até às 13h15h.

Segundo Leonardo, foi uma precipitação bastante elevada que provocou deslizamento de encostas, desabamento de muros em três residências e diversos pontos de alagamentos. “Foi um volume muito grande de chuva e o sistema de drenagem não deu conta, principalmente nas partes mais baixas da cidade”, explicou.

Entretanto, o diretor da Defesa Civil esclareceu que não houve enchente e que nenhum morador ficou desalojado ou desabrigado. “O que tivemos aqui foi uma forte enxurrada que provocou transtornos e muita sujeira. Mas logo que parou de chover a água baixou e as equipes de limpeza começaram o trabalho”.

Nesta segunda-feira, equipes da limpeza ainda estão nas ruas de Mimoso trabalhando. Além disso, profissionais que atuam na Secretaria de Ação Social estão visitando os moradores afetados para prestar o apoio necessário.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.