Homem morre após se desequilibrar e cair de barranco em Cachoeiro

Um homem, ainda não identificado, morreu após se desequilibrar e cair de um barranco, na manhã desta quinta-feira (4), localizado atrás de uma casa, na avenida José Felix Cheim,conhecia como Linha Vermelha, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações iniciais da Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima estava caminhando na avenida, quando desequilibrou e caiu de um barranco que fica atrás de uma residência no bairro Nova Brasília.

“No momento que encontraram o corpo estava chovendo muito. Algumas pessoas entraram no mato e confirmaram que ele já estava morto”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) estiveram no local.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento. Mais informções em instantes.

