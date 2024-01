Imagem forte! Vídeo mostra momento do acidente que matou jovem em Cachoeiro

Imagens gravadas por câmeras de videomonitoramento mostram o exato momento do acidente que tirou a vida do jovem Ezequiel Fortunato Lourenço, de 23 anos. Ezequiel conduzia uma moto Honda CB 300, quando perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e bateu forte contra a parede de um estabelecimento comercial.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente foi registrado no início da madrugada desta quarta-feira (10) na Rodovia ES-482, altura do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim.

O Samu foi acionado e esteve no local prestando os primeiros socorros à vítima. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu e acabou morrendo no local.

A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. Por meio de nota, a PC informou que o corpo da vítima de sexo masculino, de 23 anos, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Vídeos cedidos por Júnior Picalio