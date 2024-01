Internacional anuncia a contratação do centroavante Borré

O Internacional anunciou, na manhã desta quarta-feira (17), a contratação do centroavante colombiano Rafael Borré. O jogador, que atualmente defende o Werder Bremen, da Alemanha, assinou contrato até 2028. Na negociação, o clube gaúcho vai ser dono de 80% dos direitos federativos do atleta.

Pelas redes sociais, o Inter estampou a novidade saudando o novo reforço. “BEM-VINDO, RAFAEL BORRÉ!” “Ídolo no futebol argentino e também na Alemanha, o atacante da seleção colombiana é nosso!”, diz o texto que trata da chegada do atleta.

Jogador com faro de gol, Borré também esteve no radar da diretoria corintiana. Os dirigentes do Inter, no entanto, formalizaram uma oferta oficial e conseguiram efetivar a negociação.

Borré, no entanto, só deve chegar a Porto Alegre no meio do ano. O jogador, que pertencia ao Eintracht Frankfurt, também da Alemanha, está emprestado ao Werder Bremen até maio.

Aos 28 anos, Borré chega com o status de solução para o ataque do Internacional. Na temporada atual, com a camisa do Werder Bremen, ele entrou em campo em 14 partidas e anotou quatro gols.

Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, o atacante ganhou espaço no cenário internacional quando se transferiu para o River Plate. Entre 2017 e 2021, ele foi um destaques do time argentino e seu principal título no período foi a conquista da Libertadores de 2018.

Estadao Conteudo