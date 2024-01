Joelinton sofre lesão e deve desfalcar Newcastle por seis semanas

Mais um jogador da Seleção Brasileira começa o ano longe dos gramados. Hora após o Barcelona confirmar lesão de Raphinha, o Newcastle anunciou que o meia-atacante Joelinton ficará afastado do time inglês por cerca de seis semanas em razão de um problema físico.

O jogador de 27 anos sofreu uma lesão muscular na coxa, de acordo com o técnico Eddie Howe, que tratou a baixa como “grande perda”. Para o treinador, o atacante vinha sendo uma das forças do setor ofensivo da equipe. Ele marcou três gols em 22 jogos na temporada até agora.

Joelinton rompeu um tendão no sábado passado, em partida contra o Sunderland, pela Copa da Inglaterra. Mas o problema físico e a previsão de retorno só foram divulgados nesta sexta. A expectativa é de que ele retorne aos gramados somente em meados de fevereiro.

“Não é bom, é uma lesão que o fará perder no mínimo seis semanas, é uma grande perda para nós. Ele é um jogador muito importante. Tem um problema no tendão do quadrilátero. Ele está muito decepcionado, quer jogar e se sair bem. Ele é a nossa força motriz no meio-campo”, lamentou o treinador.

Todavia, a lesão amplia a lista de baixas do Newcastle, que não está conseguindo brigar pelas primeiras posições da tabela do Campeonato Inglês, como fez na temporada passada. Antes de perder Joelinton, Eddie Howe perdeu Harvey Barnes, Jacob Murphy, Elliot Anderson, Matt Targett, Joe Willock, Nick Pope e Callum Wilson.

Nome constante nas convocações recentes da seleção brasileira, Joelinton pode estar totalmente recuperado a tempo da primeira lista anunciada pelo técnico Dorival Júnior. Aliás, o novo treinador da seleção deve apresentar a convocação no dia 1º de março para os amistosos no fim do mesmo mês, contra Inglaterra e Espanha.

Estadao Conteudo