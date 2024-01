José Roberto Burnier recebe alta hospitalar após infarto

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do telejornal SP2, da TV Globo, recebeu alta nesta sexta-feira, 5, após sofrer um infarto e passar por procedimento cirúrgico. Acompanhado pela equipe do cardiologista Roberto Kalil, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!”, escreveu no Instagram nesta sexta-feira, 5.

Conforme o boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês na segunda-feira, 1º, Burnier deu entrada no centro médico no dia 29 de dezembro com quadro de Infarto Agudo do Miocárdio.

O jornalista foi submetido a um cateterismo no qual foi detectada a oclusão da coronária descendente anterior. Com o diagnóstico, Burnier passou então por uma angioplastia nesta artéria com implante de stent, um dispositivo em forma de tubo para manter a artéria aberta para o fluxo de sangue.

Em 2019, Burnier foi diagnosticado com câncer. Ele teve um tumor na base da língua e, na época, ficou afastado da TV por cerca de cinco meses para tratar a doença.

Estadao Conteudo