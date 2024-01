Kate Middleton é hospitalizada para uma cirurgia abdominal

Kate Middleton, a princesa de Gales, foi hospitalizada para realizar uma cirurgia abdominal programada e permanecerá internada por até duas semanas, conforme anunciado pelo Palácio de Kensington na quarta-feira, 17. A cirurgia foi “bem-sucedida”, informou o Palácio.

Está previsto que a futura rainha britânica retome suas responsabilidades públicas após a Páscoa, de acordo com o comunicado do palácio.

O comunicado afirmou que a princesa espera que o público compreenda seu desejo de manter a maior normalidade possível em relação aos seus filhos, desejando que sua informação médica permaneça privada.

O palácio também mencionou que a esposa do príncipe William desejava pedir desculpas por adiar seus compromissos futuros e expressou seu desejo de reagendar o maior número possível de eventos o mais rápido possível.

O palácio acrescentou que apenas serão fornecidas informações sobre sua a evolução “quando houver informações significativas a serem compartilhadas”. (Com agências internacionais).

Estadao Conteudo

