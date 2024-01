Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet formam o primeiro paredão do ‘BBB 24’

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 2024 foi formado na noite desta terça-feira (9). Com voto aberto, os escolhidos para enfrentarem a primeira eliminação foram Maycon, Giovanna, Yasmin Brunet.

Com Isabelle e Davi imunes após serem escolhidos para entrarem na casa pelo público, a líder da semana, Deniziane, que ganhou o título na manhã desta terça-feira após 19 horas de prova de resistência, deu início a votação e indicou Maycon com a justificativa de falta de afinidade com o cozinheiro. “A gente não teve tanta conectividade. Pode ser uma coisa que pode ser melhorada porque teve pouco tempo, não tem como formar conceitos de pessoas”, explicou.

Durante a votação da casa, a mais votada pelos integrantes foi Giovanna e em segundo lugar Yamin Brunet. Ambas encaram a primeira berlinda. A maioria dos participantes indicara falta de intimidade e conversa com Giovanna e a não abertura de Brunet para diálogo como justificativas para os votos.

O resultado da votação do público que leva a eliminação ocorre já nesta quinta-feira (11).

Além da formação do paredão, a divisão entre VIP e Xepa também foi realizada na noite desta terça-feira. Com dez pulseiras em mãos, Deniziane escolheu para o VIP: Alane, Matteus, Marcus Vinicius, Maycon, Leidy Elin, Rodriguinho, Beatriz, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo. Enquanto isso, a Xepa ficou formada por: MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Giovanna Pitel, Fernanda, Raquele, Thalyta, Giovanna, Lucas Pizane, Nizam, Lucas Luigi, Michel, Juninho e Lucas Henrique.

Veja o voto de cada participante:

– Maycon vota em Yasmin Brunet;

– Alane vota em Giovanna;

– Lucas Luigi vota em Yasmin Brunet;

– Rodriguinho vota em Thalyta;

– Fernanda vota em Giovanna;

– Giovanna Pitel vota em Giovanna;

– MC Bin Laden vota em Giovanna;

– Vinicius Rodrigues vota em Giovanna;

– Giovanna vota em Giovanna Pitel;

– Leidy Elin vota em Giovanna;

– Wanessa Camargo vota em Lucas Henrique;

– Juninho vota em Yasmin Brunet;

– Lucas Pizane vota em Raquele;

– Isabelle vota em Matteus;

– Thalyta vota em Giovanna Pitel;

– Beatriz vota em Fernanda;

– Michel vota em Giovanna Pitel;

– Marcus Vinicius vota em MC Bin Laden;

– Raquele vota em Giovanna Pitel;

– Lucas Henrique vota em Yasmin Brunet;

– Vanessa Lopes vota em Raquele;

– Yasmin Brunet vota em Lucas Luigi;

– Nizam vota em Yasmin Brunet;

– Matteus vota em Giovanna.

Estadao Conteudo