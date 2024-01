Morre mãe de Gisele Bündchen, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, aos 75 anos

Morreu neste domingo (28), aos 75 anos, a mãe da modelo Gisele Bündchen, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. A morte foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde Vânia estava internada em Porto Alegre. Ela morreu em decorrência de um câncer.

Bancária aposentada, Vânia estava internada desde a última sexta-feira (26). Ela era casada com o professor universitário e escritor Valdir Bündchen. Além de Gisele, Vânia deixa mais cinco filhas: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia, irmã gêmea da modelo.

Até o momento, Gisele não se manifestou sobre a morte da mãe. Ela havia feito uma publicação celebrando o aniversário de Vânia em julho de 2022.

“Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós”, escreveu na ocasião. “Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida. Te amo muito.”

Estadao Conteudo

