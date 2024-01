Morre neta de Monteiro Lobato, Joyce Campos Lobato, aos 93 anos de idade

Joyce Campos Lobato, neta do escritor Monteiro Lobato, morreu aos 93 anos de idade, na última sexta (26). A morte foi por “causas naturais”, em sua casa em Americana, no interior paulista.

A informação foi confirmada pela prefeitura de Taubaté, que decretou luto oficial de três dias no município e destacou Joyce como “presença marcante e generosa para o Museu Monteiro Lobato, dedicando seu tempo e seu esforço para manter viva a memória e o legado de seu avô”.

Cleo Monteiro Lobato, filha de Joyce, publicou homenagens à mãe no Instagram . O velório, o enterro e a “celebração da vida” serão realizados nesta segunda-feira (29), na casa funeral Monumental Bom Pastor, em Limeira, no interior de São Paulo.

Joyce nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1930, e era considerada a última familiar viva a ter tido contato com o próprio escritor, durante a juventude. Em vez de coroas de flores, a família pediu doações a Gabriel Sacheto, jovem que tem epilepsia e síndrome de West.

O SBT, que recentemente firmou parceria com a família de Monteiro Lobato para a produção de uma série infanto-juvenil, também lamentou a morte.

