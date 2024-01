Nível do rio Castelo baixa e tranquiliza moradores

Após o nível do rio Castelo subir e ficar próximo do alerta, na manhã desta quarta-feira (03), o volume da água voltou a baixar, tranquilizando os moradores.

De acordo com a Defesa Civil do município, a cidade está em “estado de atenção”, devido ao grande volume de chuva que tem recebido nos últimos dias. Entretanto, ainda segundo ao órgão, não há riscos de cheia, pelo menos por enquanto.

O alerta foi emitido pela Prefeitura Municipal de Castelo por conta das fortes chuvas que atingem os municípios do Sul do Espírito Santo. “O Núcleo de Monitoramento Permanente do Volume de Chuvas no Município de Castelo segue acompanhando em tempo real a situação e informa que o nível do Rio Castelo encontra-se estabilizado neste e com expectativa de baixa no perímetro urbano”, finaliza.

Já no final da tarde, a Defesa Civil divulgou imagens do rio com o volume de água mais baixo. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o órgão na manhã desta quinta-feira (04) e a informação é de que a situação continua a mesma.