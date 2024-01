VÍDEO | Ônibus fica destruído após bater e arrancar poste em Cachoeiro

Um ônibus que fazia a linha Centro x Córrego dos Monos ficou destruído após bater no poste que fica localizado na avenida Francisco Madergan, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na última segunda-feira (1), por volta das 12h25.

Leia também: Feriado nas rodovias federais do ES tem queda no número de acidentes graves

Segundo informações de testemunha, o ônibus seguia pela avenida, quando um carro que estava logo à frente freiou bruscamente. Para não bater no veículo, o motorista do ônibus desviou e acabou acertando o poste em cheio. Além disso, o poste ficou completamente danificado. O motorista não ficou ferido.

Entretanto, segundo a testemunha, no momento do acidente havia uma passageira dentro do ônibus que bateu a cabeça na poltrona. Diante disso, ela recebeu os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde da vítima não foi informado.

Em relação ao poste danificado, A EDP informou por meio de nota que a equipe foi acionada, nesta segunda-feira (1), para atender ocorrência relacionada à colisão de um ônibus em um poste nas imediações do Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma equipe técnica foi prontamente ao local, realizou o reparo e fornecimento de energia foi normalizado na tarde da última segunda (1).

Vídeo: Leitor Aqui Notícias