Paolla Oliveira revela que não quer ter filhos: “Estou muito bem”

Paolla Oliveira está bem resolvida em relação à maternidade. Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo (28), a atriz revelou que não pretende ter filhos – pelo menos no momento, indicando que não descartaria totalmente a possibilidade no futuro. Ela ainda celebrou o poder de escolha das mulheres sobre o assunto.

Ao ser questionada, a Rainha de Bateria da Grande Rio confessou já ter se sentido incomodada sobre o que pensariam de sua decisão. “Já senti vergonha do que eu pensava, da opinião que eu tinha, ou da minha indecisão”, revelou.

“Decidi, neste momento, que estou muito bem e que não quero ter filhos. É libertador o poder da escolha”, disse a atriz. Ela ainda disse que congelar óvulos é uma opção para o futuro, destacando que este é um “privilégio” e que deseja que outras mulheres também possam fazer o mesmo.

O congelamento de óvulos vem sendo mais comum entre mulheres em período fértil, o que o deixa também mais oneroso – o custo do procedimento pode variar de R$ 15 mil a R$ 25 mil, de acordo com apuração feita pelo Estadão em maio de 2023.

Na entrevista, Paolla ainda se pronunciou sobre críticas que recebe em relação ao seu corpo, especialmente de homens. “Às vezes, a minha vontade é de chamar de pirarucu (risos). Mas dá preguiça de gastar energia”, concluiu.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.