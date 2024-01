Precisando de emprego? Confira algumas vagas aqui

Para quem está a procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PORTAL AQUI NOTÍCIAS.COM listou algumas vagas de emprego abertas.

Os interessados podem escolher entre Cachoeiro de Itapemirim ou Rio Novo do Sul como local e as vagas são para: montador de Galpão, armador de pré-fabricados, marcador de blocos, vendedor de mercado externo, vendedor mercado interno (rochas ornamentais) e polidor.

Os interessados podem enviar currículos para [email protected] . Mais informações pelo telefone (28) 99884-2983 ou pelo site www.rhf.com.br/sabrinaadve

