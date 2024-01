Presidente Kennedy: morte de jovem pode ter relação com mensagens de ódio

A Polícia Civil (PC) está investigando a morte do jovem João Vitor Borges da Sila, de 21 anos, após ser encontrado morto em um matagal próximo à Praia das Neves, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo. João Vitor estava desaparecido desde o dia 12, após sair de casa na localidade de Boa Esperança.

Leia também: Homem é assassinado a tiros e corpo é encontrado em pasto de Guaçuí

Segundo o titutal da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, o jovem pode ter sido morto após ser ameaçado em um grupo de mensagens com mais de 800 pessoas. “Uma pessoa postou no grupo que ele estava entrando nas casas da região. Aliás, o grupo é o maior da região de Presidente Kennedy. Na verdade, ele estava pedindo dinheiro nas casas da região. Vamos apurar a motivação do crime”, relatou Viana.

No entanto, a irmã Daniela Borges contou que o corpo foi encontrado em um local de mata e que estava em estado de decomposição. “Quem encontrou o corpo foi a avó, as duas irmãs, o pai e o cunhado. Nós estávamos procurando pelos matos desde do dia que ele desapareceu. Procuramos nos matos de Jaqueira de todo lugar, mas aí resolvemos procurar nos matos das Neves e tinha muito urubus, foi aí que achamos”, lamentou Daniela

Entretanto, familiares de João Vitor estão abalados com tudo que aconteceu e pedem que a justiça seja feita. “Queremos justiça pela morte do meu irmão. Aliás, foi uma grande covardia o que fizeram com ele. Ele tinha problemas mentais e tomava remédios fortes. Por conta disso, ele era julgado por muita gente”, contou Daniela.

“O caso está sendo investigado e quem souber de alguma informação sobre o assassinato de João Vitor, pode estar ligando para o Disque-denúncia 181. Além disso, não é preciso se identificar”, ressaltou Thiago Viana.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.