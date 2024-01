Quem é Dimas? Jogador do Corinthians, investigado em morte de jovem

O jovem jogador do Corinthians Dimas Cândido está sendo investigado pela morte de uma jovem de 19 anos na noite de terça-feira (30), depois de um encontro no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O atleta, de apenas 18 anos, prestou socorro e acompanhou a jovem, além de ter prestado depoimento no 30º DP, da Polícia Civil.

Meio-campista, ele joga pelas categorias de base do Corinthians desde 2023 e está emprestado pelo Coimbra, clube da cidade de Contagem, em Minas Gerais, até janeiro de 2025. Natural de João Pessoa, na Paraíba, Dimas foi ao sub-20 do Coimbra ainda em 2023, antes de sua chegada ao Corinthians.

Contudo, o jogador do Corinthians era uma revelação, razão pela qual o clube paulista mostrou interesse em contar com o atacante pelo período em que pudesse integrar as categorias sub-20 da equipe, ele completa 20 anos em fevereiro de 2025.

Aliás, no Campeonato Mineiro sub-17 de 2022, marcou quatro gols em 13 jogos pelo Coimbra. Sobretudo, pelo Corinthians, em seus primeiros meses – chegou em maio a São Paulo -, não encantou a comissão técnica: o meia disputou 12 jogos, todos entrando como reserva, e não marcou nenhum gol pela camisa alvinegra. Caso queira estender o vínculo de Dimas, o Corinthians terá de pagar cerca de R$ 1,5 milhão.

Disputou a Copinha 2024?

Neste ano, ele não chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, pelo Corinthians. A comissão técnica, liderada pelo treinador Danilo, optou em não inscrever o jogador. Aliás, em seus oito meses na capital paulista, Dimas disputou o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além disso, participou de algumas sessões de treinamento antes de partidas do elenco profissional do clube em 2023. Uma destas aconteceu em agosto, na vitória por 3 a 1 do Corinthians sobre o Coritiba, na Neo Química Arena.

Contudo, nas redes sociais, Dimas conta com mais de 4,7 mil seguidores e algumas páginas de fãs, dedicadas somente ao atleta. Depois da morte de sua namorada, o atleta privou todos os comentários em suas postagens. Em nota, o Corinthians afirmou, em linhas gerais, que “acompanha de perto as investigações sobre o caso”. A jovem chegou a ser levada ao Pronto-Socorro do Tatuapé, mas sofreu paradas cardíacas e não resistiu.

A defesa de Dimas afirma que ele não praticou qualquer ato ilegal, o que será demonstrado pelos laudos da perícia. O jogador foi ouvido e liberado depois de depoimento.

