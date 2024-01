Rede de hotelaria abre vagas de emprego em Cachoeiro; confira

O Easy Hotel, da rede de hotelaria By Atlantica, está com processo seletivo aberto para vagas de emprego em Cachoeiro. As oportunidades são para recepcionista, camareiro (a) e confeiteiro (a).

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: cesta básica, convênio academia e faculdade, ginástica laboral, assistência odontológica, assistência médica, vale transporte e seguro de vida.

Os requisitos para se candidatar a uma vaga são:

Recepcionista:

Ensino médio completo

Experiência com atendimento ao cliente

Desejável inglês intermediário

Disponibilidade de horário

Camareiro (a):

Ensino fundamental Completo

Experiência comprovada de no mínimo 06 meses na área da limpeza

Disponibilidade de horário

Confeiteiro (a)

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses comprovada na função

Curso na área de confeitaria e panificação

Disponibilidade de horário

Trabalho em equipe

Relacionamento interpessoal

Disponibilidade para início imediato

Quem se interessar em uma das vagas deve cadastrar o currículo na Bio do Instagram: @easycachoeirohotel, até o dia 09 de fevereiro de 2024. Ou ainda encaminhar seus currículos para o email [email protected] e colocar o nome da vaga de interesse no assunto.