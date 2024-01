Rei Charles III e Kate deixam hospital e iniciam período de recuperação

O rei Charles III e sua nora, a princesa Kate, deixaram na segunda-feira (29), o hospital onde estavam internados em Londres.

Charles foi submetido a uma cirurgia de redução da próstata, no London Clinic, onde Kate estava internada havia 13 dias para uma “cirurgia abdominal” cujos detalhes não foram divulgados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadao Conteudo

