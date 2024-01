São Paulo confirma transferência de Nathan Mendes ao RB Bragantino

O São Paulo confirmou nesta terça-feira (9), a transferência do lateral-direito Nathan Mendes para o Red Bull Bragantino. O jogador de 21 anos assinou contrato com o novo clube até dezembro de 2028.

“Fala torcedor massa bruta, aqui é o Nathan Mendes. Estou muito feliz de estar chegando ao clube. Espero poder ajudar a todos e que esse ano seja muito abençoado. Vamos!”, disse o reforço.

Todavia, para ter os 50% dos direitos econômicos do lateral, o Bragantino desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5 milhões) ao São Paulo, que ficou com 40%. Os outros 10% pertencem ao próprio jogador.

Revelado no São Paulo, Nathan Mendes subiu para o profissional em 2021, no ano seguinte foi para o Coritiba. Na última temporada, o lateral disputou 34 jogos e registrou um gol e duas assistências, fazendo parte da campanha do título da Copa do Brasil.

Contudo, Nathan integrou o elenco que faturou o título do Paulistão de 2021. Aliás, também se destacou jogando na base do clube da capital, com dois troféus: do Campeonato Paulista Sub-17 (2019) e do FAM Cup Sub-17 (2019).

