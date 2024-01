Tadeu Schmidt visita casa do BBB 24 pela primeira vez

O Big Brother Brasil 24 começa na próxima segunda-feira, 8, mas o apresentador Tadeu Schmidt conheceu o novo visual da casa já nesta quinta-feira, 4. Em uma postagem feita no Instagram, o apresentador mostrou ter acordado cedo para conferir a decoração do cenário do reality show.

“Hoje é um dia muito especial”, comemorou. “A casa é sempre linda. Estou ansioso para ver como ficou. Depois eu conto para vocês”, prometeu. Na sequência, ele ainda publicou um registro fazendo a barba e pediu para que os seguidores escolhessem o seu figurino.

No X, antigo Twitter, Tadeu também fez uma postagem celebrando a visita. “Animação total. Estou muito curioso. É sempre um dia especial”, escreveu.

Em dezembro, Boninho já havia feito publicações mostrando detalhes da nova casa. Neste ano, a produção escolheu o tema “Conto de Fadas”. No vídeo, é possível ver decorações com referências a conto de fadas e outros elementos lúdicos, como estrelas douradas.

Na sexta, 5, a Globo anuncia os participantes que farão parte do elenco do reality show no que é chamado “Big Day”. Além do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas, o programa ainda contará com uma terceira categoria: o Puxadinho.

Estadao Conteudo