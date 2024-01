VÍDEO | Chuvas fortes causam alagamentos no interior de Muniz Freire

As fortes chuvas que atingiram o município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, deixou vários pontos com alagamentos e causou transtornos para moradores no distrito de Menino Jesus, interior de Muniz Freire, na noite da última quinta-feira (4).

Leia também: Acima do nível normal, rio Itapemirim pode ser monitorado pela internet

No vídeo registrado por um morador mostra uma rua do distrito de Menino Jesus, interior de Muniz Freire, completamente alagada.

De acordo com o Diretor de Departamento da Prefeitura de Muniz Freire, Wagner Batista, choveu bastante nos últimos dias no município. “Devido ao acúmulo de chuva nos últimos dias, choveu mais que o esperado. Há previsão de mais chuvas para os próximos dias”, contou.

Wagner disse ainda que estradas ficaram obstruídas e teve registros de quedas de pequenos barrancos que caíram na estrada. “Percurso da ES 181, entre Muniz Freire e Piaçú, teve registros de pequenas obstruções. A prefeitura, juntamente com a equipe de obras já fizeram a limpeza dos locais. Além disso, cinco pontos de deslizamento de pequena proporção na rodovia ES 484 também”, explicou.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias