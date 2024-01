VÍDEOS | Forte temporal provoca estragos em distrito de Domingos Martins

Um forte temporal atingiu a região de Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (09) e deixou um rastro de destruição. A quantidade de chuva assustou moradores e deixou ruas, lojas e casas alagadas.

O distrito de Ponto Alto foi um dos locais mais atingidos. Um córrego transbordou e provocou uma verdadeira enxurrada na região. Fotos e vídeos feitos por moradores mostram os estragos provocados pela força da água. Algumas famílias ficaram desalojadas e precisaram ir para a casa de parentes.

Na manhã desta terça-feira (9), o Espírito Santo recebeu alerta de chuvas fortes para 47 municípios, que é válido até a manhã desta quarta-feira (10).

Alguns moradores se arriscaram em meio ao alagamento para tentar recuperar alguns objetos.

