Wanessa diz ‘detestar’ quando fãs pedem canções em shows

A cantora Wanessa Camargo revelou, em conversa no Big Brother Brasil 24, que “detesta” quando fãs começam a pedir músicas em seus shows. O assunto veio à tona quando ela e outros brothers falavam sobre um comportamento de algumas sisters, que pediram canções a Zeca Pagodinho enquanto o artista se apresentava na festa deste sábado (27).

“Eu pedi, eu estava junto também”, contou Leidy Elin. Marcus, então, pontuou que a situação foi “chata”. “Ele falou 15 vezes que não podia”, relatou. Logo em seguida, Wanessa deu a sua opinião sobre a atitude.

“Uma coisa que eu detesto quando estou no palco cantando em show é quando começam a pedir música”, comentou. Wanessa mencionou que os artistas possuem roteiros e setlists ensaiados e que os pedidos atrapalham o andamento das apresentações.

“As pessoas começam a pedir música, às vezes, que nem é sua. Ou, às vezes, que é sua e não está no roteiro”, disse. Marcus brincou e pediu para que a cantora cantasse A Lenda, música da dupla Sandy & Junior.

“Não é legal, nunca peçam música para artista”, orientou. Além de Zeca, a festa de sábado também contou com uma apresentação de Pretinho da Serrinha.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.