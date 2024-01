O cantor Zeca Pagodinho vira personagem de desenho animado na série infantil Mundo Bita. Neste ano, o artista é o primeiro homenageado no projeto Rádio Bita, que apresenta novas versões de clássicos e sucessos da música brasileira para as crianças. Gilberto Gil, Roberto Carlos, Lulu Santos também já participaram da obra.

Com o hit Deixa A Vida Me Levar, o clipe animado conta a história dos personagens do Mundo Bita com Zeca Pagodinho. Em um dia, eles aproveitam muitas frutas, alegria e samba.

“Uma historinha divertida que mostra como podemos vencer os obstáculos com leveza, através da amizade e da criatividade”, diz a equipe do desenho no anúncio nas redes sociais.

A nova temporada até faz referência ao quadriciclo que Zeca Pagodinho usou para ajudar pessoas em uma enchente em Xerém, no Rio de Janeiro, em 2013. A feira onde o cantor trabalhou nos anos 1970, antes de seguir carreira na música, também ganha destaque no clipe.

Neste ano, o samba é o destaque da série, que contará com vários artistas do gênero. A estreia da nova temporada ocorre na sexta-feira, 12, às 10h, pelo canal Mundo Bita, no YouTube.

Estadao Conteudo