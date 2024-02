Capixabão: Rio Branco-VN sai da zona de rebaixamento após vencer o Serra

Na última sexta-feira (16), Rio Branco de Venda Nova foi até o Estádio Robertão, para enfrentar o Serra, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Capixaba.

Rio Branco-VN conquistou sua primeira vitória no Capixabão, e não teria hora melhor para isso. Com a vitória fora de casa, contra um adversário direto na parte de baixo da tabela, o time de Venda Nova saiu da zona de rebaixamento, e ganhou “fôlego” para o restante da competição.

Como foi o jogo?

O Brancão Polenteiro entrou melhor no jogo, e aos 16 minutos do primeiro tempo, Pepeu, em contra-ataque rápido, marcou o gol que tirou o Rio Branco da zona de rebaixamento.

Contudo, o restante do primeiro tempo foi “morno”, com o Tricolor Serrano um pouco melhor na partida. O time da casa chegou a criar boas chances de empate durante a primeira etapa.

Segundo tempo

Ney Barreto, técnico do Serra, voltou para o segundo tempo com três substituições. Assim, consequentemente o Cobra-Coral voltou melhor no segundo tempo. Aos 25 minutos, Damião Reis, do Serra, foi expulso por dar um empurrão no adversário, mesmo assim o Tricolor Serrana continuou pressionando durante todo segundo tempo, mas não conseguiu converter as chances em gols.

Situação de Rio Branco e Serra no Capixabão

Com a grande vitória fora de casa, Rio Branco-VN chega a seis pontos conquistados, e agora ocupa a 8ª colocação no Capixabão. Aliás, encosta em Nova Venécia e Vitória, ambos com oito pontos.

O Serra, com a derrota em casa, agora ocupa a 9ª colocação do Campeonato Capixaba, com quatro pontos conquistados até o momento.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes