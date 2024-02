É de Cachoeiro! Aposta acerta números da sorte e leva prêmio da Lotofácil

Uma aposta registrada na loteria Itaoca LTDA acertou 14 números na Lotofácil, concurso 3036, sorteado, nesta sexta-feira (23), e levou o prêmio de R$ 920, 83. O ganhador fez uma aposta simples com 15 números.

O prêmio principal saiu para Belém (PA) e São Paulo (SP), onde dois apostadores acertaram os 15 números da sorte e levaram R$651.721,40 cada.

Além de Cachoeiro, outras 11 apostas do Espírito Santo acertaram 14 números e levaram a premiação. Confira a lista completa, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal.

