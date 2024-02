É dengue ou gripe? Saiba como diferenciar os sintomas das doenças

Sintomas como dor de cabeça, mal-estar, febre e fraqueza são sinais comuns presentes em várias enfermidades, incluindo a dengue e a gripe. Desta forma, em caso de suspeita de alguma dessas doenças é importante aumentar a hidratação e evitar a automedicação. Somente um médico pode fazer o diagnóstico correto.

“É possível ainda realizar testes para identificar a exata enfermidade e fazer o tratamento adequado. O diagnóstico correto só pode ser feito pelo médico. Busque assistência na unidade de saúde mais próxima”, alerta o Ministério da Saúde.

Como são transmitidas?

A dengue é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. “É um inseto doméstico, que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas, por exemplo”, afirma o Ministério da Saúde.

Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. É importante ficar atento aos sinais que indicam um quadro grave da doença, que podem surgir depois do declínio da febre, entre o 3° e o 7° dia do início da doença.

Já a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus Influenza, mais comumente transmitido de pessoa a pessoa durante o período do inverno, embora possa estar presente em outras estações.

“Os sintomas geralmente aparecem de forma repentina, como febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo e dor de cabeça. Geralmente, tem resolução espontânea em aproximadamente sete dias, embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas.”

Sintomas da dengue:

– Febre alta;

– Dor no corpo e nas articulações;

– Dor atrás dos olhos;

– Mal-estar;

– Dor de cabeça;

– Manchas vermelhas no corpo.

Sinais de alarme da dengue são caracterizados principalmente por:

Dor abdominal intensa e contínua;

Vômitos persistentes;

Acúmulo de líquidos;

Sangramento de mucosa;

Irritabilidade.

Sintomas da gripe:

Febre;

Coriza;

Dor de garganta;

Tosse;

Dor no corpo;

Dor de cabeça;

Dores articulares;

Diarreia;

Vômito;

Fadiga;

Prostração;

Rouquidão;

Olhos avermelhados e lacrimejantes.

Estadao Conteudo