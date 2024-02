Empresa de rochas está com vagas de emprego e estágio abertas em Cachoeiro

A Magban, empresa de rochas ornamentais localizada em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego abertas para vários cargos. Há oportunidades para vendedor de mercado externo, assistente comercial de mercado externo, assistente comercial mercado de interno e estagiário.

Para se candidatar a uma das vagas de emprego, os interessados devem acessar o site da empresa (www.magban.com) e realizar o cadastro dos dados pessoais na aba “Trabalhe Conosco”. Outra opção é enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected] .

Aqueles que optarem por enviar o currículo por e-mail devem ficar atentos a algumas orientações repassadas pela empresa.

Algumas dicas importantes:

No assunto do e-mail: Envie seu nome e a vaga que tem interesse.

Na mensagem do e-mail: faça um breve resumo sobre você como profissional

Seu arquivo de currículo: Deixe nomeado com o seu nome “Currículo_Nome_Sobrenome”.

O pátio industrial da Magban fica na rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village.

Confira as vagas de emprego disponíveis:

Vendedor mercado externo

Principal atividade: Executar o processo de vendas atendendo o mercado externo (USA).

Requisitos

• Experiência com vendas no mercado internacional de pedras naturais;

• Disponibilidade para viagens internacionais;

• CNH;

• Passaporte com visto americano válido;

• Inglês fluente;

• Ensino superior completo.

Assistente comercial mercado interno

Principal atividade: Auxiliar no processo de vendas atendendo o mercado interno.

Requisitos

• Conhecimento do pacote office (Word e Excel);

• CNH;

• Ensino médio completo.

Assistente comercial mercado externo

Principal atividade: Auxiliar no processo de vendas atendendo o mercado interno.

Requisitos

• Conhecimento do pacote office (Word e Excel);

• CNH;

• Ensino médio completo;

• Necessário inglês fluente.

Estagiário

Principal atividade: Executar rotinas de apoio na Área administrativa em geral.

Requisitos

• Conhecimento do pacote office (Word e Excel);

• Cursando ensino superior em Administração ou Ciências Contábeis.