Empresa de rochas naturais de Rio Novo contrata; confira as vagas

A Pedra do Frade, empresa de rochas naturais localizada na BR 101, em Rio Novo do Sul, está com vagas de emprego abertas para seleção de novos profissionais. Há oportunidades para vendedor de mercado interno e analista de controladoria.

Para a vaga de vendedor de mercado interno é desejável que o candidato tenha ensino superior completo, experiência no setor de rochas ornamentais, bom relacionamento interpessoal, proatividade, organização, agilidade e visão de dono. Já para a vaga de analista de controladoria, o candidato deve possuir curso superior em Ciências Contábeis, administração ou Economia, conhecimento em Power Bl e Exel avançado, disponibilidade para viagens esporádicas e experiência na área.

Os interessados em uma vagas podem entregar o currículo pessoalmente na empresa. Outra opção é enviar o currículo para o e-mail: [email protected] colocando o nome da vaga no assunto do e-mail.

O pátio industrial da empresa Pedra do Frade fica na BR 101, Km 396, s/nº – Perimetral, Rio Novo do Sul.