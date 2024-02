Estrela perde para o Rio Branco e segue sem vencer no Capixabão

Estrela do Norte e Rio Branco AC se enfrentaram nesta quarta-feira (7), no Sumaré, pela 6ª rodada do Campeonato Capixaba, e o Alvinegro do Sumaré se complicou ainda mais no campeonato.

Em partida “quente”, Estrela foi superior durante grande parte do jogo, porém a equipe do Rio Branco foi mais efetiva, e saiu com os três pontos do Sumaré.

Como foi o jogo?

Estrela jogou melhor que a equipe do Rio Branco durante todo primeiro tempo, onde atacava muito bem pela esquerda, criando grande chances de gol pela lateral. Dija, camisa 7 do alvinegro, foi o jogador mais acionado do primeiro tempo.

Rio Branco aproveitava a “pressão” do Estrela, para sair em contra-ataque pelo lado direito da defesa adversária. Porém, também sem sucesso.

O Capa Preta demonstrava muito fragilidade em seu lado direito e na entrada da área, o Estrela aproveitou muito bem os espaços, mas sem êxito ao executar as finalizações.

Antes do fim da primeira etapa, o atacante do Estrela, teve boa chance, onde realizou uma finalização perigosa, da entrada da área. Assim, 0 a 0, com o Estrela do Norte dominando totalmente o primeiro tempo.

Segundo tempo

Os primeiros 10 minutos do segundo tempo foram de total dominação do Rio Branco da capital, o Estrela bastante pressionado, voltou “desligado” na segunda etapa do jogo. Porém, não demorou muito tempo para a equipe do Sumaré voltar ao jogo.

Kieza, do Rio Branco, sofria muitas faltas. Porém, mesmo com algumas chances perigosas do Capa Preta, o atacante pouco apareceu no jogo.

O restante do segundo tempo foi “frio”, muito diferente da primeira etapa, e o jogo estava com cara de empate. Mas, em bola alçada na área do Estrela, Kieza cabeceou, o goleiro Bernado ainda tocou na bola, que vai a trave, e no rebote, Edinho fez o gol da vitória do Rio Branco, 1 a 0.

Estrela e Rio Branco no Capixabão

Com a derrota em casa, Estrela do Norte fica em situação crítica na tabela de classificação do Campeonato Capixaba. O Alvinegro do Sumaré está na ultima colocação (10°), com apenas dois pontos conquistados, e ainda sem vencer no campeonato.

Já o Rio Branco AC, 1° colocado do Capixabão, chega a 13 pontos na tabela. O Brancão é o primeiro classificado para as quartas de finais do Campeonato Capixaba.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes