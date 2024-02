Homem é assassinado em Mimoso e suspeito diz que vítima caiu sobre a faca

Um homem de 33, identificado como Jorge de Souza Ferreira foi assassinado a facadas na tarde do último domingo (18) em Mimoso do Sul. O crime ocorreu próximo a um bar e a vítima foi golpeada no peito.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), após ser informada sobre o crime, uma equipe de policiais esteve no local. Populares informaram que o suspeito fugiu do local, sujo de sangue, em direção ao Morro da Palha. A faca utilizada para golpear a vítima foi deixada para trás.

Após buscas, a PM localizou o acusado dentro de sua residência. Foi montado um cerco ao redor do imóvel e minutos depois o homem saiu com as mãos para cima e se entregou. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda segundo informações da polícia, ao ser questionado sobre o crime, o suspeito relatou que estava com a faca na mão e a vítima caiu por cima dela, causando o ferimento fatal.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas a vítima já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.