Jojo Todynho compartilha vídeo de transformação no cabelo

Na noite desta quarta-feira (21), Jojo Todynho compartilhou a transformação de seu visual em uma postagem no Instagram. O cabeleireiro Marcos Souza, responsável pela mudança, mostrou os passos do processo para o famoso estilo “nevou”, caracterizado por um cabelo completamente platinado e “na régua” (cabelo arrumado, normalmente bem definido e acompanhado de uma risca lateral ou desenho geométrico).

Durante a manhã desta quinta-feira (22), a cantora postou um vídeo mostrando o procedimento nos stories em seu Instagram, além da reação dos amigos.

Ao som do cantor Belo, Marcos Souza mostrou o processo de corte e pintura do cabelo e o novo visual de Jojo Todynho.

Estadao Conteudo

