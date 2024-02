Locutor de rodeio morre após cair de cavalo durante cavalgada em Guaçuí

O locutor de rodeio Higor Zovico, de 29 anos, morreu após sofrer um acidente na tarde do último domingo (11), durante uma cavalgada na Rodovia BR-195, zona rural de Guaçuí, Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, o pai da vítima contou aos policiais que o filho estava participando de uma cavalgada, momento em que caiu do cavalo na rodovia que liga o município de Guaçuí à Dores do Rio Preto.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) até o pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí, onde não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico do hospital.

A PC informou que o pai da vítima esteve na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para solicitar autorização da autoridade policial para a liberação do sepultamento do corpo do filho. O caso seguirá sob investigação.

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, município onde a vítima morava, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do jovem.

“Não temos palavras para expressar nosso pesar e tristeza pelo falecimento do jovem Higor. Lamentamos a perda e nos solidarizamos pela família e amigos nesse momento’, diz a nota.