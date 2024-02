Mariana Rios homenageia Abilio Diniz, avô de seu namorado

A atriz Mariana Rios fez uma homenagem ao empresário Abilio Diniz, que morreu neste domingo (18) aos 87 anos, vítima de problemas pulmonares derivados de um quadro de pneumonia. Mariana namora o economista Juca Diniz, neto de Abílio.

Em um post no Instagram, ela escreveu: “acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida. Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão em nossa volta. Abilio deixa um legado de inspiração, força e amor”.

Mariana também escreveu que o empresário foi verdadeiro protagonista de sua vida e que ele cumpriu brilhantemente o desígnio que lhe foi dado. A atriz desejou que a espiritualidade e o filho de Abilio, João Paulo Diniz, que morreu em 2022, recebam o empresário. “Meu eterno carinho e admiração”, concluiu.

Mariana e Juca assumiram o namoro em outubro de 2023. Discretos, eles não costumam postar fotos juntos nas redes socais.

Quem também se pronunciou sobre a morte de Abílio Diniz foi a modelo e atriz britânica Naomi Campbell. Em uma publicação sobre a morte do empresário, ela escreveu: “Descanse em paz, Abílio”.

