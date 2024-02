Moradores ribeirinhos são orientados para transbordamento do rio Itapemirim

A Defesa Civil de Cachoeiro está orientando os moradores ribeirinhos para o transbordamento do rio Itapemirim. As equipes já emitiram avisos no bairro Coronel Borges, e para os comerciantes e moradores da região central da cidade. Às 11h, a medição do rio apontava que ele está 1,75 metro acima do nível normal.

No distrito de Pacotuba, a Defesa Civil já registra pontos de alagamentos em três ruas, e equipes estão no local para ajudar os moradores. Não há registros de desabrigados ou desalojados no distrito ou em outros pontos da cidade.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Inácio Daroz, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), emitiu dois alertas para Cachoeiro de Itapemirim: um de risco de movimentação de massa e outro de transbordamento do rio Itapemirim.

Transbordamento do rio Itapemirim

“Não estamos recebendo água do braço de Castelo. A água está vindo do braço do Caparaó. Temos a previsão que p rio suba até 2,5 metros acima do nível normal, e pode afetar a população ribeirinha. Nossas equipes estão nas ruas avisando os moradores do Coronel Borges e do comércio do centro”, disse.

Além disso, a Defesa Civil já mobilizou também as equipes do Serviço Social e de limpeza do município, para que fiquem de prontidão, caso seja necessário.

“Nas últimas 96 horas, o pluviômetro do bairro Aeroporto registrou 81 mm de acumulado de chuvas, e temos previsão que essa chuva persista por mais uns três dias”, completa Daróz.

Portanto, em casos de urgência e emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil. Em Cachoeiro, os cidadãos podem contatar o órgão por meio dos telefones 199 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h) ou (28) 98814-3497 (plantão de emergência, inclusive nos sábados, domingos e feriados).