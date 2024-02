Mulher morre presa às ferragens em acidente na ES 375, em Anchieta

Uma mulher de 26 anos, morreu após o carro capotar na Rodovia ES 375, próximo à localidade de Baixo Pongal, zona rural de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. No veículo também estava um homem que foi socorrido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) da Grande Vitória.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando os bombeiros chegaram no local, equipes da Polícia Militar e do Samu já prestavam atendimentos às vítimas.

Por conta do acidente, segundo o CBM, a mulher ficou presa às ferragens e ao cinto de segurança. Os bombeiros iniciaram a atuação para retirar a vítima do veículo, porém, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que a ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, de 26 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.