Parceria com banco mundial garante execução de projetos em Cachoeiro

A baixa renda per capita aliada a dívidas deixadas por gestões passadas, tiram de Cachoeiro a capacidade de realizar grandes projetos com recursos próprios. Mas, tendo como pilar o conceito de cidade inteligente, a gestão Victor Coelho tem inovado e buscado novas alternativas para ampliar a capacidade de investimento do município.

Entre as ações, que visam dar fôlego a gestão, está a busca de recursos por meio de uma parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A parceria visa captar $ 50 milhões de dólares, cerca de R$ 250 milhões, por meio de operação de crédito, para garantir o financiamento de projetos e obras que há muitos anos são aguardadas pelos cachoeirenses. A iniciativa foi apresentada pelo prefeito, Victor Coelho (PSB), nesta terça-feira (27), no Centro Administrativo.

De acordo com o prefeito Victor Coelho (PSB), os recursos devem ser aplicados na: revitalização do centro da Cidade; revitalização da Praça de Fátima; reurbanização de toda extensão da Beira-Rio; reurbanização da Orla do Rubem Braga; Parque Urbano da Ilha da Luz; obras de saneamento e macrodrenagem em diversos bairros.

O projeto pedindo a autorização para a aquisição já foi enviado para a Câmara de Vereadores de Cachoeiro, onde segue em tramitação.

Entre as vantagens dessa operação de crédito estão as baixas taxas de juro, 6 anos de carência e o tempo para pagamento, que segundo a gestão, é de 18 anos.