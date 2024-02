Quem cai? Estrela e Rio Branco VN jogam pela permanência no Capixabão

A segunda-feira (26) começa com tudo no Espirito Santo, uma vez que Estrela do Norte e Rio Branco de Venda Nova se enfrentam pelo Campeonato Capixaba.

O Clássico Sulino, válido pela 8ª rodada do Capixabão, fica ainda mais marcante e disputado, já que as duas equipes brigam para fugir da zona de rebaixamento. A partida entre Estrela e Rio Branco VN começa às 20h, desta segunda (26), no Estádio do Sumaré.

Os dois times não começaram o campeonato com o “pé direito”. Estrela ainda não venceu na competição, já o Rio Branco, conseguiu seu único triunfo contra o Serra, adversário direto dos dois times do Sul na parte de baixo da tabela.

Situação de Estrela do Norte e Rio Branco VN

Estrela do Norte tem apenas dois pontos no Campeonato Capixaba até o momento, ocupa a lanterna (10°) e busca sua primeira vitória na competição. Por mais que a situação do Alvinegro do Sumaré seja “crítica”, os dois últimos jogos da equipe de Cachoeiro são contra seus dois adversários diretos na parte de baixo da tabela (Rio Branco e Serra).

Já o Rio Branco VN, com seis pontos conquistados, ocupa a 8ª colocação do Capixabão, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento. Assim, o time de Venda Nova depende apenas dele mesmo para não ser rebaixado na competição. Uma vitória no jogo de hoje garante a permanência do Polenterio.

Duas últimas rodadas

Se por um lado, Rio Branco depende apenas de si para continuar na Série A do Capixabão. Estrela do Norte e Serra dependem de “tropeços” do Polenteiro para fugir da zona. Mesmo com duas vitórias nas duas últimas rodadas, Estrela chegaria a oito pontos, ultrapassando o Serra, uma vez que os dois se enfrentam na última rodada. Porém, se o Rio Branco VN e Nova Venécia vencerem na última rodada, todo esforço do alvinegro iria “por água abaixo”.

Situação do Serra

Se tem alguém de olho no Clássico Sulino desta segunda-feira (26), esse alguém é o time do Serra, sob o comando de Ney Barreto, que começou o Capixabão como treinador do Estrela do Norte, o Tricolor Serrano volta todas suas atenções ao clássico. Contudo, se o Rio Branco vencer o jogo no Sumaré, Estrela e Serra estão matematicamente rebaixados.

Ingressos:

O Alvinegro do Sumaré publicou em seu Instagram, que todos os ingressos serão vendido no dia da partida. O valor é de R$20,00 para homens, e entrada gratuita para as mulheres.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes