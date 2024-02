Rebaixado! Estrela empata com Rio Branco VN e cai para Série B

Estrela do Norte recebeu o Rio Branco de Venda Nova no Sumaré, nesta segunda-feira (26), em jogo válido pela 8ª rodada do Capixabão.

O jogo contou com um primeiro tempo “morno”, com as duas equipes se respeitando bastante. Porém, com Estrela atacando mais e buscando o gol em alguns momentos. O Alvinegro chegou a ter duas boas chances, mas pecou na hora da finalização.

No segundo tempo, Estrela do Norte foi buscar o resultado, uma vez que um empate rebaixava o clube para a segunda divisão do Campeonato Capixaba. Mas, sem sucesso. O segundo tempo foi totalmente dominado pelo alvinegro. Porém, o mesmo mal que afetou o time durante todo campeonato, mais uma vez se fez presente, erros de finalização.

Estrela chegou muita vezes ao ataque, mas se êxito. Enquanto isso, o Polenteiro aproveitou os espaços e armou bons contra-ataques durante o segundo tempo, levando bastante perigo em alguns momentos. Os 10 últimos minutos do jogo foram eletrizantes, com o Alvinegro do Sumaré tentando de todas as formas. Porém, de nada adiantou e o jogo terminou em 0 a 0.

Com o empate em casa, o Estrela do Norte está matematicamente rebaixado para Série B do Campeonato Capixaba. Já o Rio Branco VN precisa de um empate na última rodada para se manter na Série A e consequentemente, se classificar para as quartas de final do Capixabão.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes