Resultados específicos podem tirar o Estrela da zona de rebaixamento

Após seis rodadas do Campeonato Capixaba, o Estrela do Norte ocupa a última (10ª) colocação do Capixabão. Com quatro derrotas e dois empates, Estrela busca sua primeira vitória na competição.

A próxima rodada do Capixabão, pode ser muito interessante para o Alvinegro do Sumaré, uma vez que Rio Branco de Venda Nova e Serra, se enfrentam, no Robertão. Ambos são adversários diretos do Estrela na briga pela permanência na Série A do Campeonato Capixaba.

Quais os resultados para o Estrela sair da zona?

Um empate entre Rio Branco-VN e Serra, deixaria o Polenteiro com 4 pontos, enquanto o Tricolor Serrano iria a 5 pontos na competição.

Estrela do Norte, que no momento tem apenas 2 pontos no Capixabão, enfrenta a equipe do Jaguaré, fora de casa. Com uma vitória no Estádio Conilon, o Estrela iria a 5 pontos no Campeonato Capixaba, e alcançaria a mesma pontuação do Serra, nesta situação hipotética.

O principal problema seria a diferença no saldo de gols, 2° critério de desempate do campeonato, já que o primeiro (mais vitórias) estaria empatado.

Com isso, o Estrela precisa ganhar o jogo contra o Jaguaré por quatro gols de diferença, para conseguir sair da zona de rebaixamento do Capixabão, ainda nesta rodada.

Motivo para acreditar?

Jaguaré já perdeu um jogo por 5 a 0 neste Campeonato Capixaba, para o Serra (adversário direto do Estrela na parte de baixo da tabela), em jogo válido pela 5ª rodada da competição.

Com todos esses resultados, Estrela do Norte ainda “encostaria” no Jaguaré, que ocupa a 7ª colocação do Capixabão, com 7 pontos conquistados até o momento.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes