Rio Branco AC vence Real Noroeste e está nas oitavas da Copa Verde

Rio Branco AC e Real Noroeste se enfrentaram nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela 1ª fase da Copa Verde. O jogo entre os capixabas valia vaga para as oitavas de final da competição.

Rio Branco AC venceu o jogo contra o Real Noroeste por 2 a 1. Assim, garantindo vaga na próxima fase, em sua quarta participação na Copa Verde.

Agora, o Brancão vai até Goiás, enfrentar o Vila Nova, seu próximo adversário na Copa Verde. O time goiano tem a vantagem de jogar em casa, por conta do regulamento da competição. O regulamento garante o mando de campo, para o time que tiver a melhor colocação no Ranking de Clubes da CBF. Em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis.

