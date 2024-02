Supermercado abre vagas de emprego em Cachoeiro. Veja como participar

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está em busca de um emprego, é importante saber que o Superatacado Sempretem, do Grupo Carone, está com vagas de emprego abertas para a unidade de Cachoeiro.

Há oportunidades para várias funções com diferentes níveis de escolaridade. De acordo com a empresa, as vagas oferecidas são para: auxiliar de padaria e confeitaria; auxiliar de açougue; adolescente aprendiz; padeiro; fiscal de controle patrimonial; operador de perecíveis e repositor de mercearia.

Quem se interessar em uma das vagas deve enviar currículo para o e-mail: [email protected], colocando o nome do cargo no campo “assunto”. Outra opção é entregar o currículo diretamente na loja do Sempretem Cachoeiro.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: plano de saúde Samp; plano odontológico; Seguro de vida; café da manhã e café da tarde; almoço na empresa (desconto 1,75 dia); vale transporte (desconto 6% sobre salário); convênio farmácia; convênio Carone (compras na loja com desconto em folha); descontos em instituições de ensino e empréstimo consignado.